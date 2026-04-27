В Баку прошла информационная сессия для медиа в преддверии WUF13

В Азербайджане состоялась информационная сессия для представителей медиа в рамках 13-ой сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Как сообщает Report, сессия проводится при совместной организации Агентства развития медиа, Университета ADA и операционной компании WUF13 Азербайджан.

Заместитель исполнительного директора Агентства развития медиа Натиг Мамедли в своем выступлении отметил, что международные платформы, такие как WUF13, важны для обсуждения вопросов устойчивого градостроительства и обмена опытом. По его словам, особое значение имеет корректное освещение этих тем в медиа.

Советник проректора по академическим вопросам Университета ADA Айгюн Гаджиева заявила, что участие университета в подобных инициативах способствует развитию медиаграмотности в стране и продвижению тем, касающихся устойчивого развития и современного градостроительства.

Директор по коммуникациям Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Катерина Безгачина отметила, что проведение WUF13 в Азербайджане открывает дополнительные возможности для журналистов, включая прямое взаимодействие с международными экспертами и доступ к актуальным темам форума.

В ходе сессии были представлены доклады о темах WUF13, генеральном плане Баку, вопросах доступности и инклюзивности, а также о развитии зеленого транспорта и микромобильности.

Отмечалось, что обсуждаемые направления охватывают устойчивое развитие городов, инклюзивную городскую среду, стратегическое планирование и экологичные транспортные решения.

В завершение участники ответили на вопросы представителей журналистов.

Напомним, что WUF13 состоится в Баку с 17 по 22 мая.