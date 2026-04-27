    В Баку прошла информационная сессия для медиа в преддверии WUF13

    • 27 апреля, 2026
    • 16:24
    В Баку прошла информационная сессия для медиа в преддверии WUF13

    В Азербайджане состоялась информационная сессия для представителей медиа в рамках 13-ой сессии Всемирного форума городов (WUF13).

    Как сообщает Report, сессия проводится при совместной организации Агентства развития медиа, Университета ADA и операционной компании WUF13 Азербайджан.

    Заместитель исполнительного директора Агентства развития медиа Натиг Мамедли в своем выступлении отметил, что международные платформы, такие как WUF13, важны для обсуждения вопросов устойчивого градостроительства и обмена опытом. По его словам, особое значение имеет корректное освещение этих тем в медиа.

    Советник проректора по академическим вопросам Университета ADA Айгюн Гаджиева заявила, что участие университета в подобных инициативах способствует развитию медиаграмотности в стране и продвижению тем, касающихся устойчивого развития и современного градостроительства.

    Директор по коммуникациям Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Катерина Безгачина отметила, что проведение WUF13 в Азербайджане открывает дополнительные возможности для журналистов, включая прямое взаимодействие с международными экспертами и доступ к актуальным темам форума.

    В ходе сессии были представлены доклады о темах WUF13, генеральном плане Баку, вопросах доступности и инклюзивности, а также о развитии зеленого транспорта и микромобильности.

    Отмечалось, что обсуждаемые направления охватывают устойчивое развитие городов, инклюзивную городскую среду, стратегическое планирование и экологичные транспортные решения.

    В завершение участники ответили на вопросы представителей журналистов.

    Напомним, что WUF13 состоится в Баку с 17 по 22 мая.

    В Баку прошла информационная сессия для медиа в преддверии WUF13
    В Баку прошла информационная сессия для медиа в преддверии WUF13
    В Баку прошла информационная сессия для медиа в преддверии WUF13
    В Баку прошла информационная сессия для медиа в преддверии WUF13
    В Баку прошла информационная сессия для медиа в преддверии WUF13
    В Баку прошла информационная сессия для медиа в преддверии WUF13
    В Баку прошла информационная сессия для медиа в преддверии WUF13
    В Баку прошла информационная сессия для медиа в преддверии WUF13
    В Баку прошла информационная сессия для медиа в преддверии WUF13
    В Баку прошла информационная сессия для медиа в преддверии WUF13
    В Баку прошла информационная сессия для медиа в преддверии WUF13
    В Баку прошла информационная сессия для медиа в преддверии WUF13
    В Баку прошла информационная сессия для медиа в преддверии WUF13
    Всемирный форум городов (WUF13) WUF13 Агентство развития медиа (MEDİA) Университет ADA Натиг Мамедли Катерина Безгачина Градостроительство
    WUF13 ilə bağlı media nümayəndələri üçün məlumatlandırma sessiyası keçirilib
    Baku hosts media briefing ahead of WUF13

    17:58

    Чехия рассчитывает закупать у Азербайджана 2 млрд кубометров газа в год

    Энергетика
    17:55

    Андрей Бабиш: Азербайджан является крупнейшим поставщиком нефти в Чехию

    Внешняя политика
    17:54

    Чехия предлагает Азербайджану новый учебно-боевой самолет

    Армия
    17:48
    Фото

    Ильхам Алиев и Андрей Бабиш выступили с заявлениями для прессы - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    17:44
    Фото

    В Бакметрополитене опровергли опасения по поводу состояния станции "Ази Асланов"

    Инфраструктура
    17:41

    Доходы Азербайджана от экспорта полиэтилена снизились на 16,5%

    Бизнес
    17:32

    Фон дер Ляйен и Мадьяр проведут переговоры о разблокировке 17 млрд евро для Венгрии

    Другие страны
    17:21
    Фото

    Сахиба Гафарова обсудила с послом Судана межпарламентское сотрудничество

    Внутренняя политика
    17:17

    В некоторых горных реках Азербайджана возможны сели - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    Лента новостей