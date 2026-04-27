В Баку прошла информационная сессия для медиа в преддверии WUF13
- 27 апреля, 2026
- 16:24
В Азербайджане состоялась информационная сессия для представителей медиа в рамках 13-ой сессии Всемирного форума городов (WUF13).
Как сообщает Report, сессия проводится при совместной организации Агентства развития медиа, Университета ADA и операционной компании WUF13 Азербайджан.
Заместитель исполнительного директора Агентства развития медиа Натиг Мамедли в своем выступлении отметил, что международные платформы, такие как WUF13, важны для обсуждения вопросов устойчивого градостроительства и обмена опытом. По его словам, особое значение имеет корректное освещение этих тем в медиа.
Советник проректора по академическим вопросам Университета ADA Айгюн Гаджиева заявила, что участие университета в подобных инициативах способствует развитию медиаграмотности в стране и продвижению тем, касающихся устойчивого развития и современного градостроительства.
Директор по коммуникациям Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Катерина Безгачина отметила, что проведение WUF13 в Азербайджане открывает дополнительные возможности для журналистов, включая прямое взаимодействие с международными экспертами и доступ к актуальным темам форума.
В ходе сессии были представлены доклады о темах WUF13, генеральном плане Баку, вопросах доступности и инклюзивности, а также о развитии зеленого транспорта и микромобильности.
Отмечалось, что обсуждаемые направления охватывают устойчивое развитие городов, инклюзивную городскую среду, стратегическое планирование и экологичные транспортные решения.
В завершение участники ответили на вопросы представителей журналистов.
Напомним, что WUF13 состоится в Баку с 17 по 22 мая.