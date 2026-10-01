В Баку проходит Медиафорум СВМДА

В Баку проходит Медиафорум Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) на тему "Построение доверия посредством медиа в поляризованном мире".

Как передает Report, организатором мероприятия выступает Совет по медиа и вещанию Азербайджана.

В форуме участвуют помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай, специальный представитель президента Халаф Халафов, а также представители медиа и общественности.