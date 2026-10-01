В Баку проходит Медиафорум СВМДА
Медиа
- 01 октября, 2026
- 10:05
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В Баку проходит Медиафорум Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) на тему "Построение доверия посредством медиа в поляризованном мире".
Как передает Report, организатором мероприятия выступает Совет по медиа и вещанию Азербайджана.
В форуме участвуют помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай, специальный представитель президента Халаф Халафов, а также представители медиа и общественности.
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