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    В Баку проходит Медиафорум СВМДА

    Медиа
    • 01 октября, 2026
    • 10:05
    В Баку проходит Медиафорум СВМДА

    В Баку проходит Медиафорум Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) на тему "Построение доверия посредством медиа в поляризованном мире".

    Как передает Report, организатором мероприятия выступает Совет по медиа и вещанию Азербайджана.

    В форуме участвуют помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай, специальный представитель президента Халаф Халафов, а также представители медиа и общественности.

    В Баку проходит Медиафорум СВМДА
    В Баку проходит Медиафорум СВМДА
    В Баку проходит Медиафорум СВМДА
    В Баку проходит Медиафорум СВМДА
    В Баку проходит Медиафорум СВМДА
    В Баку проходит Медиафорум СВМДА
    В Баку проходит Медиафорум СВМДА
    В Баку проходит Медиафорум СВМДА
    В Баку проходит Медиафорум СВМДА
    В Баку проходит Медиафорум СВМДА
    В Баку проходит Медиафорум СВМДА
    В Баку проходит Медиафорум СВМДА
    В Баку проходит Медиафорум СВМДА
    В Баку проходит Медиафорум СВМДА
    Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Медиа Хикмет Гаджиев Кайрат Сарыбай
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    Bakıda AQEM Media Forumunun açılış mərasimi keçirilib - YENİLƏNİB
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