В Баку отметили 150-летие азербайджанской национальной печати

В Баку состоялось торжественное мероприятие, посвященное 150-летию азербайджанской национальной печати.
Как сообщает Report, мероприятие организовано Обществом защиты прав человека и благотворительности "Маген Давид Азербайджан" по инициативе депутата Милли Меджлиса Сабины Салмановой.
В мероприятии приняли участие депутаты, руководители информагентств, главные редакторы новостных сайтов, журналисты и представители общественности.
На мероприятии выступили депутат Милли Меджлиса, почетный председатель "Маген Давид Азербайджан" Анатолий Рафаилов, председатель азербайджанского представительства Magen David Group Давид Селиверстов и депутат Сабина Салманова.
Для участников мероприятия также была представлена художественная программа.
Фото: Мирджавид Эминоглу