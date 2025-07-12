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В Баку отметили 150-летие азербайджанской национальной печати

В Баку отметили 150-летие азербайджанской национальной печати В Баку отметили 150-летие азербайджанской национальной печати
Медиа
12 июля 2025 г. 15:20
В Баку отметили 150-летие азербайджанской национальной печати

В Баку состоялось торжественное мероприятие, посвященное 150-летию азербайджанской национальной печати.

Как сообщает Report, мероприятие организовано Обществом защиты прав человека и благотворительности "Маген Давид Азербайджан" по инициативе депутата Милли Меджлиса Сабины Салмановой.

В мероприятии приняли участие депутаты, руководители информагентств, главные редакторы новостных сайтов, журналисты и представители общественности.

На мероприятии выступили депутат Милли Меджлиса, почетный председатель "Маген Давид Азербайджан" Анатолий Рафаилов, председатель азербайджанского представительства Magen David Group Давид Селиверстов и депутат Сабина Салманова.

Для участников мероприятия также была представлена художественная программа.

Фото: Мирджавид Эминоглу

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