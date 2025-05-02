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В Бакинском метро призвали СМИ доносить верную информацию касательно предстоящих работ на "28 Мая"

В Бакинском метро призвали СМИ доносить верную информацию касательно предстоящих работ на "28 Мая" В Бакинском метро призвали СМИ доносить правдивую и корректную информацию касательно предстоящих работ на станции "28 Мая"
Медиа
2 мая 2025 г. 14:39
В Бакинском метро призвали СМИ доносить верную информацию касательно предстоящих работ на 28 Мая

Глава пресс-службы Бакметрополитена Бахтияр Мамедов призвал сотрудников СМИ доносить правдивую и корректную информацию до общественности касательно предстоящих работ на станции метро "28 Мая".

Как сообщает Report, об этом Мамедов сказал на панельной дискуссии в рамках 2-го форума "Общественные процессы в медиаплоскости".

Мамедов отметил, что 11 месяцев - не большой срок для реализации столь масштабного и долгожданного проекта, как разделение "красной" и "зеленой" линий метро.

По его словам, в предстоящий период Бакинскому метро потребуется поддержка СМИ в связи с началом работ.

"Информация о том, что движение поездов на участке "28 Мая" - "Низами" и "Низами" - "28 Мая" будет временно приостановлено, вызвала широкий резонанс в обществе. Все потому, что некоторые СМИ тиражировали информацию под заголовком "28 Мая закрывается", что вводило людей в заблуждение. В этой связи, безусловно важна правильная подача информации", - подчеркнул Мамедов.

Бахтияр Мамедов также отметил, что Бакметрополитен намерен сотрудничать с Азербайджанским агентством наземного транспорта (AYNA) для удобства пассажиров, которые на время работ на станции "28 мая" будут вынуждены пересаживаться на наземный общественный транспорт. "Мы будем работать как одна команда", - подытожил он.

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Версия на азербайджанском языке Bəxtiyar Məmmədov: “28 May” stansiyasında görüləcək işlər üçün 11 ay çox böyük müddət deyil

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