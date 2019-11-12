В Азербайджане начался прием документов на конкурс по открытию нового радио

Начался прием документов для участия в конкурсе по открытию на территории Баку и Абшерона нового радио на рабочей частоте 102,0 мегагерц, объявленный Национальным советом телерадиовещания Азербайджана (НСТР).

Как сообщает Report, документы будут приниматься с 12 ноября по 12 декабря (за исключением выходных) в административном здании НСТР с 10:00 до 18:00.

Требуемые документы должны быть на азербайджанском языке. Документы должны быть подшиты, подписаны, проштампованы, следует проставить дату.

Документы нужно представить в семи экземплярах. Единовременный взнос за участие в конкурсе не подлежит возврату. При отсутствии какого-либо из требуемых документов, заявление не рассматривается.

Ответственный за прием документов - Немат Джавадов.