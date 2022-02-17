В Азербайджане завершился прием документов на конкурс по открытию нового радио

Завершился прием документов на конкурс по открытию нового радио в Азербайджане, были объявлены компании, подавшие документы.

Завершился прием документов на конкурс по открытию нового радио в Азербайджане, были объявлены компании, подавшие документы.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Национальном совете по телевидению и радио (НСТР).

Было отмечено, что на конкурс, объявленный Советом на открытие общереспубликанского радиоканала на рабочей частоте 107,0 МГц по общереспубликанскому радиовещанию на территории города Баку и Абшеронского полуострова, документы подали 6 компаний.

Прием документов на конкурс начался 17 января.