В Азербайджане вступили в силу новые правила касательно исключения из Медиа-реестра

В Азербайджане вступили в силу новые правила касательно исключения из Медиа-реестра

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в закон "О медиа", определяющие основания для исключения медиа-субъектов из Медиа-реестра Азербайджана.

Как сообщает Report, поводом для исключения из Медиа-реестра станут нижеследующие случаи:

- при публикации медиа-субъектами (за исключением аудиовизуальных медиа) информации и программ других медиа-субъектов без ссылки на источник, а также при нарушении требования использовать не более одной трети информации другого медиа-субъекта со ссылкой при отсутствии подписки или договора, если нарушения повторяются после двух предупреждений в течение года;

- при выявлении финансирования (за исключением аудиовизуальных медиа-субъектов) физическими или юридическими лицами иностранных государств, не являющимися учредителями данного медиа-субъекта, их филиалами и представительствами, юридическими лицами, учрежденными иностранными компаниями или гражданами в Азербайджанской Республике, а также государственными структурами иностранных государств. Согласно закону, иностранные юридические и физические лица могут спонсировать только до 25% каждого продукта печатных и онлайн-медиа;

- когда онлайн-медиа не указывают на своих веб-сайтах требуемую законом информацию или указывают ее неверно, а печатные медиа не указывают в каждом выпуске название, VÖEN, фамилию, имя и отчество ответственного редактора, порядковый номер и дату выхода из печати, время подписания в печать (установленное графиком и фактическое), почтовый индекс, тираж, цену, отметки "Свободная цена" или "Бесплатно", информацию о печатном медиа-субъекте и типографии, где произведен печатный медиа-продукт, адрес и контактные данные;

- когда учредитель или руководитель органа управления медиа-субъекта (за исключением аудиовизуальных медиа-субъектов) привлекается к ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления;

- при распространении любой информации о личности несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых или потерпевших без согласия этих лиц и их законных представителей, если нарушения повторяются после трех предупреждений;

- когда информационные агентства не имеют договоров о предоставлении (получении) информации как минимум с 20 медиа-субъектами, не имеют аккредитованных журналистов как минимум в 5 иностранных государствах. Кроме того, в течение 20 дней каждого месяца не менее 80% публикуемой информации должно соответствовать требованиям статьи 60.5 закона "О медиа". Нарушения не должны повторяться более двух раз в течение года;

- при нарушении требований к информации, публикуемой или распространяемой в медиа, иностранным медиа-субъектом, создавшим филиал или представительство в Азербайджане.