Подготовлен законопроект об освобождении медиа-субъектов от налогообложения на 3 года

В Азербайджане подготовлен законопроект об освобождении медиа-субъектов (за исключением аудиовизуальных медиа-субъектов) от уплаты налогов сроком на 3 года.
Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA) Ахмед Исмаилов на отчетной конференции по деятельности за 2022 год.
Он отметил, что согласно законопроекту, медиа-субъекты освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость на доходы от своей деятельности, доходы от рекламы, а также на выделяемую им помощь, налога на прибыль и упрощенного налогообложения, а также от налога на добавленную стоимость на презентацию медиа-продукции.
Исмаилов отметил, что законопроект полностью согласован с заинтересованными органами и находится на рассмотрении в правительстве.