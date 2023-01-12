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Подготовлен законопроект об освобождении медиа-субъектов от налогообложения на 3 года

Подготовлен законопроект об освобождении медиа-субъектов от налогообложения на 3 года В Азербайджане подготовлен законопроект об освобождении медиа-субъектов (за исключением аудиовизуальных медиа-субъектов) от уплаты налогов сроком на 3 года.
Медиа
12 января 2023 г. 12:46
Подготовлен законопроект об освобождении медиа-субъектов от налогообложения на 3 года

В Азербайджане подготовлен законопроект об освобождении медиа-субъектов (за исключением аудиовизуальных медиа-субъектов) от уплаты налогов сроком на 3 года.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA) Ахмед Исмаилов на отчетной конференции по деятельности за 2022 год.

Он отметил, что согласно законопроекту, медиа-субъекты освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость на доходы от своей деятельности, доходы от рекламы, а также на выделяемую им помощь, налога на прибыль и упрощенного налогообложения, а также от налога на добавленную стоимость на презентацию медиа-продукции.

Исмаилов отметил, что законопроект полностью согласован с заинтересованными органами и находится на рассмотрении в правительстве.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda media subyektlərinin 3 il müddətində vergidən azad olunması ilə bağlı qanun layihəsi hazırlanır

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