В Азербайджане начался прием документов для участия в конкурсе на открытие новостного канала

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С сегодняшнего дня начался прием документов на объявленный Национальным советом телерадиовещания конкурс на открытие нового общереспубликанского новостного канала.

Как сообщает Report, прием документов продолжится с 11 марта по 11 апреля.

Конкурс проводится для вещания канала на территории Баку и Абшеронского полуострова на частоте 48 (SD-вещание) и 37 (HD-вещание).

В конкурсе не могут участвовать лица, не являющиеся гражданами Азербайджана, юридические лица, в уставном капитале которых есть доля иностранного физического или юридического лица, лица, ранее судимые за тяжкие, особо тяжкие и преступления против общественной нравственности, лица с непогашенной судимостью, нетрудоспособные, либо лица, ограничение трудоспособности которых были утверждено судом, политические партии, религиозные структуры.

Необходимые для конкурса документы будут приниматься в течение месяца (за исключением субботы и воскресенья) в здании НСТР (адрес: Баку, ул.Низами, 145) с 10.00-18.00.