В Азербайджане объявлен конкурс по созданию новостного телеканала

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Состоялось очередное заседание Национального совета телерадиовещания (НСТР).

Как сообщили Report в Совете, на заседании были проведены обсуждения по созданию новостного телевизионного канала и для открытия специализированного (новостного) телевизионного канала по общереспубликанскому телевизионному вещанию на территории Баку и Абшерона объявлен конкурс с 16 ноября по 16 декабря 2017 года на 31-й частотный ресурс.

На заседании также было рассмотрено обращение о выдаче лицензии для спутникового вещания Далга ТВ (Dalğa TV) и было принято решение о предоставлении бессрочной лицензии на спутниковое вещание.