В Аудиовизуальном совете обсудили организацию телерадиовещания в Ханкенди, Ходжалы и Агдере

В Аудиовизуальном совете обсудили организацию телерадиовещания в Ханкенди, Ходжалы и Агдере

В Аудиовизуальном совете обсудили вопросы организации телерадиовещания со строящейся радиотелевизионной станции (РТС) "Ханкенди".

Как сообщает Report, в настоящее время телерадиовещание в Карабахе осуществляется с радиостанций "Шуша", "Шахьери", "Туршсу", "Гасанриз кенд" и ряда других.

После ввода в эксплуатацию РТС "Ханкенди" охват телерадиовещания в Карабахе и Восточном Зангезуре еще больше расширится, города Ханкенди, Ходжалы и Агдере будут полностью охвачены цифровым наземным телерадиовещанием по современным стандартам, а также аналоговым радиовещанием в диапазоне FM.

После обсуждений были приняты решения о выделении соответствующих радиочастот в пользование ПО "Радиотелевидение, вещание и спутниковая связь" для реализации цифрового наземного телевизионного вещания стандарта DVB-T2 и цифрового наземного радиовещания стандарта DAB+ после ввода в эксплуатацию строящейся РТС "Ханкенди".

Также принято решение о выделении соответствующих радиочастот в пользование общереспубликанским и региональным наземным радиовещателям, действующим в регионе, в целях обеспечения аналогового FM-вещания программ общереспубликанских радиовещателей с РТС "Ханкенди" после ее ввода в эксплуатацию.