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    В Агентство интеллектуальной собственности назначен пресс-секретарь

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ В Агентство интеллектуальной собственности назначен пресс-секретарь.

    Как сообщает Report, эта должность поручена Эльнуру Мамедли. 

    Отметим, что ранее Э.Мамедли работал в Агентстве авторских прав. 

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