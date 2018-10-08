Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ В Агентство интеллектуальной собственности назначен пресс-секретарь.
Как сообщает Report, эта должность поручена Эльнуру Мамедли.
Отметим, что ранее Э.Мамедли работал в Агентстве авторских прав.
Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ В Агентство интеллектуальной собственности назначен пресс-секретарь.
Как сообщает Report, эта должность поручена Эльнуру Мамедли.
Отметим, что ранее Э.Мамедли работал в Агентстве авторских прав.
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Aynur OsmanqızıАвтор новости
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