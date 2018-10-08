В Агентство интеллектуальной собственности назначен пресс-секретарь

8 октября, 2018 13:27

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ В Агентство интеллектуальной собственности назначен пресс-секретарь. Как сообщает Report, эта должность поручена Эльнуру Мамедли. Отметим, что ранее Э.Мамедли работал в Агентстве авторских прав.

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