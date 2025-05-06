В Агентстве развития медиа прошла встреча с официальными лицами Узбекистан

В Агентстве по развитию медиа прошла встреча с официальными лицами Узбекистана

В Агентстве развития медиа состоялась встреча с представителями государственных структур и СМИ Узбекистана в рамках медиа-тура, организованного в соответствии с "Дорожной картой" по развитию сотрудничества в сфере коммуникации между Азербайджаном и Узбекистаном.

Как сообщает Report, заместитель исполнительного директора Агентства Натиг Мамедли отметил, что стратегическое партнерство между двумя странами успешно развивается во всех направлениях, включая медиа.

Он также подчеркнул, что расширение обмена опытом, реализация совместных проектов и инициатив, направленных на повышение профессионального уровня специалистов, занимает важное место в рамках реализации "Дорожной карты".

Узбекская делегация положительно оценила деятельность Агентства, особенно усилия, направленные на поддержку медиасубъектов и цифровизацию отрасли, выразив уверенность, что подобное взаимодействие будет способствовать устойчивому развитию медиа в обеих странах.