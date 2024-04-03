Ульвия Гюльмамедова: Будьте своим самым требовательным читателем

Редактор новостного сайта Oxu.az Ульвия Гюльмамедова посоветовала молодым журналистам перечитывать свои новости глазами конкурентов и быть своим самым требовательным читателем.

Редактор новостного сайта Oxu.az Ульвия Гюльмамедова посоветовала молодым журналистам перечитывать свои новости глазами конкурентов и быть своим самым требовательным читателем.

Как сообщает Report, об этом она сказала на встрече со студентами Медиа-школы Report.

"До того, как новость выйдет на сайте, журналисту следует ее перечесть сначала как читателю, затем как редактору, и в завершении глазами конкурента", - отметила она.

Гюльмамедова также рассказала студентам о работе редактора, подборе новостей для сайта, размещении фото и видео, проверке источника, соблюдении этических принципов при написании криминальных новостей, роли оперативности, точности и достоверности при освещении событий, дала рекомендации по стилю письма.

Ульвия Гюльмамедова в 1999 году окончила факультет журналистики Бакинского государственного университета. Она работала корректором в газете "Вышка", репортером и редактором в газете "Комсомольская правда-Баку", редактором на сайте Milli.az и Sputnik Азербайджан.

С марта 2022 года У.Гюльмамедова является редактором на сайте Oxu.az.