Украинский журналист: Победа - результат решений за 7 лет до начала контрнаступательной операции

Украинский журналист Юрий Бутусов поделился своими впечатлениями после посещения Гянджи и освобожденных территорий Азербайджана в ходе 44-дневной Отечественной войны.

Победа в 44-дневной Отечественной войне стала результатом военного строительства и структурных реформ, проводимых в азербайджанской армии с 2013 года, считает украинский журналист Юрий Бутусов.

Об этом Report передает со ссылкой на его публикацию в Facebook.

"Я заснял направления атаки штурмовых групп азербайджанского спецназа "Яшма", который проник в Шушу по скалам с трех направлений одновременно. Я много писал о Карабахской войне, и теперь многое стало ясно, когда проехал и прошел места боев, посмотрел своими глазами", - написал Бутусов, который обещал рассказать и о других увиденных им в ходе поездки на освобожденные территории Азербайджана.

По его словам, он говорил с азербайджанскими военными, получил немало ценной информации о военном строительстве, о которой ранее не было публикаций в СМИ. "Есть о чем задуматься для нас, о принципах военного строительства, об оборонной политике. Эта война была выиграна Азербайджаном после того, как была начата структурная военная реформа в 2013-го года, победили решения, принятые за семь лет до начала наступательной операции. И обстрелы жилых кварталов уже ничего не могли изменить",- отмечает он.

Бутусов рассказал о квартале Гянджи, наиболее пострадавшем от ракетных обстрелов со стороны армян.

"Азербайджанский город Гянджа. Ровно год назад, в 1 час ночи 11 октября в это место ударила оперативно-тактическая ракета, запущенная армянскими военными. Разрушено несколько близлежащих домов, в них погибло 10 человек, в том числе дети. Это район малоэтажной жилой застройки, небольшой сквер, никаких военных или административных объектов тут рядом нет,"- пишет журналист, отмечая, что здесь все сохранили как год назад - руины, портреты всех 26 жертв обстрелов по всему городу ( Гянджа испытала несколько таких во время войны), карта ракетных обстрелов, где места попаданий "Точек" помечены оранжевым.

"Воронка в твердом грунте глубокая - до 4 метров, говорят, это могла быть ракета "Эльбрус". Но у нее вес в 990 кг, мне кажется, воронка была бы гораздо больше. Думаю, скорее, это было попадание "Точки" - у нее вес 480 кг", — написал он.

Как отметил Бутусов, группа украинских журналистов спустя год после войны побывали в Гяндже, Агдаме, Джабраиле, Физули, проехали по местам сражений, а также посетили Шушу.