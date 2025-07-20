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Участники III Шушинского глобального медиафорума побывали в Агдамском промышленном парке

Участники III Шушинского глобального медиафорума побывали в Агдамском промышленном парке Участники III Шушинского глобального медиафорума побывали в Агдамском промышленном парке.
Медиа
20 июля 2025 г. 15:29
Участники III Шушинского глобального медиафорума побывали в Агдамском промышленном парке

Участники III Шушинского глобального медиафорума побывали в Агдамском промышленном парке.

Как передает корреспондент Report, гости ознакомились с деятельностью одного из резидентов промпарка.

Агдамский промышленный парк создан Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 28 мая 2021 года.

Целью создания промпарка является содействие восстановлению освобожденных от оккупации территорий, развитию промышленного потенциала и, самое главное, обеспечению занятости населения региона.

Напомним, что III Шушинский глобальный медиафорум на тему "Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта" открылся 19 июля. Форум продлится до 21 июля.

ФОТО: Вугар Ханларов

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Версия на английском языке ФотоParticipants of 3rd Shusha Global Media Forum visit Aghdam Industrial Park
Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşa Qlobal Media Forumunun iştirakçıları Ağdam Sənaye Parkında olublar

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