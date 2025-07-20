Участники III Шушинского глобального медиафорума ознакомились с восстановлением села Хыдырлы

Участники III Шушинского глобального медиафорума посетили село Хыдырлы Агдамского района, где продолжаются масштабные восстановительные и строительные работы.

Участники III Шушинского глобального медиафорума посетили село Хыдырлы Агдамского района, где продолжаются масштабные восстановительные и строительные работы.

Как передает корреспондент Report, гости были проинформированы о реализованных инфраструктурных проектах в рамках первого этапа восстановления села.

В их число вошли многофункциональное административное здание, клуб-общинный центр, медицинский пункт, отделение скорой медицинской помощи, объект бытового обслуживания, мастерская, гостевой дом для временного проживания специалистов в сфере образования и здравоохранения, а также полная средняя школа и ясли-детский сад.

Отметим, что церемония открытия первого этапа села Хыдырлы состоялась 3 июля при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Кыргызстана Садыра Жапарова.

Напомним, III Шушинский глобальный медиафорум открылся 19 июля на тему «Цифровые переходы: укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта» и продлится до 21 июля.