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Участники III Шушинского Глобального медиафорума ознакомились с достопримечательностями города Шуша

Участники III Шушинского Глобального медиафорума ознакомились с достопримечательностями города Шуша Участники III Шушинского Глобального медиафорума ознакомились с историко-культурными объектами города Шуша.
Медиа
21 июля 2025 г. 21:01
Участники III Шушинского Глобального медиафорума ознакомились с достопримечательностями города Шуша

Участники III Шушинского Глобального медиафорума на тему "Цифровые переходы: Укрепление информационной и медиаустойчивости в эпоху искусственного интеллекта", приуроченного к 150-летию азербайджанской национальной прессы, ознакомились с историко-культурными объектами города Шуша.

Как сообщает Report, гости сначала посетили центральную площадь, где осмотрели расстрелянные во время оккупации статуи Хуршидбану Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли. Было отмечено, что армянская сторона пыталась вывезти их в Армению для переплавки, однако по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева статуи были изъяты у Армении, доставлены в Баку и после освобождения города возвращены на прежние места.

Участники форума также побывали у родника Хан-гызы, крепостных стен Шуша и мавзолея Моллы Панаха Вагифа. Им рассказали об армянском вандализме, которому подвергались памятники в период оккупации, а также о восстановительных работах, развернутых после освобождения города.

Значительное внимание было уделено мечети Юхары Гевхар-ага - самому древнему религиозному сооружению города. В годы оккупации мечеть была варварски разрушена. После освобождения города Шуша она была восстановлена, и 10 мая 2023 года состоялось ее торжественное открытие с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой. Сегодня мечеть официально зарегистрирована как памятник государственного значения и вновь функционирует по своему назначению.

В завершение визита участники форума осмотрели Джыдыр-дюзю, откуда открывается живописная панорама, и сделали памятные фотографии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞuşa Qlobal Media Forumunun iştirakçıları Şuşa şəhərinin tarixi məkanları ilə tanış olublar

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