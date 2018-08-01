У погибших в ЦАР журналистов было около 8,5 тыс. долларов США

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Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Руководитель Центра управления расследованиями (ЦУР) Андрей Коняхин сообщил, что погибшие в ЦАР российские журналисты в момент нападения имели при себе сумму порядка 8,5 тысяч долларов, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"(Сумма была 8,5 тысяч долларов при себе - ред.) ну да, где-то примерно эта сумма… они действительно ездили с большой суммой. Собирались пробыть там две недели, цены там космические", - сказал А.Коняхин.

Он отметил, что гостиница не была оплачена.

"Нет (не была оплачена - ред.). Они оплатили только за два дня, сколько они там жили и уехали. Потом собирались вернуться и оплатить остальное время", - пояснил глава ЦУР.

МИД России ранее сообщил, что 30 июля в ЦАР погибли три человека, имевших при себе только журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "убийство". Посольство России занимается вопросом транспортировки тел погибших российских журналистов на родину, это произойдет в ближайшие дни.

Напомним, что ЦУР - медиапроект, запущенный экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским.