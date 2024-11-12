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Турецкие СМИ широко осветили церемонию открытия саммита лидеров COP29

Турецкие СМИ широко осветили церемонию открытия саммита лидеров COP29 Турецкий телеканал Haber Global широко осветил церемонию открытия Саммита лидеров 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку.
Медиа
12 ноября 2024 г. 22:50
Турецкие СМИ широко осветили церемонию открытия саммита лидеров COP29

Турецкий телеканал Haber Global широко осветил церемонию открытия Саммита лидеров 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку.

Как сообщает Report, телеканал представил сюжет "Как будет финансироваться климатический кризис?".

В данном сюжете отмечается, что в рамках конференции планируется достичь прогресса в области совместной борьбы с кризисом, вызванным изменением климата.

Отмечается, что COP29 создаст важную платформу для обсуждения коллективных шагов по устранению препятствий, в основном экономических, для стран в достижении климатических целей.

"Исследования показывают, что для развивающихся стран, за исключением Китая, климатическое финансирование должно увеличиваться ежегодно до 2,4 трлн долларов к 2030 году, только для инвестиций в чистую энергию требуется 1 трлн долларов", - сообщает телеканал.

Кроме того,Haber Global также написал о выступлении генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша. В статье подчеркивается его мысль о том, что миру нужна новая цель климатического финансирования.

"Мир должен выплатить свой долг по климатическому финансированию, иначе человечество заплатит за это. Климатическое финансирование - это инвестиции, а не благотворительность. Климатические меры - это обязательство, а не выбор", - подчеркнул генсек ООН.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоCOP29-da iqlim hədəflərinin qarşısındakı maneələr Türkiyə mətbuatında

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