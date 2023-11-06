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The Washington Post закончит год с убытком в $100 млн

The Washington Post закончит год с убытком в $100 млн Американское издание The Washington Post закончит год с убытком в 100 млн долларов и, вероятно, сократит штат на 10%.
Медиа
6 ноября 2023 г. 07:51
The Washington Post закончит год с убытком в $100 млн

Американское издание The Washington Post закончит год с убытком в 100 млн долларов и, вероятно, сократит штат на 10%.

Как передает Report, об этом сообщает само издание.

Отмечается, что на фоне убытков в $100 млн газета также планирует сократить около 10% сотрудников. В целом редакция сократит до 940 журналистов.

Сокращение штата произойдет из-за так называемого выкупного пакета, который обычно содержит льготы и выплаты в течение определенного периода времени.

Кроме того, The Washington Post получило нового CEO, которым стал Уильям Льюис, бывший главный исполнительный директор Dow Jones и издатель The Wall Street Journal.

Льюис приступит к исполнению своих обязанностей со 2 января 2024 года, заменив Пэтти Стоунсайфер, которая стала временным исполнительным директором в июне. Владельцем Post является миллиардер, основатель Amazon Джефф Безос.

Добавляется, что большинство доходов The Washington Post теперь поступает от цифрового бизнеса, где издание имеет около 2,5 млн подписчиков. Это значительно отличается от 2014 года, и большинство доходов поступало от печатного бизнеса.

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Версия на азербайджанском языке “The Washington Post” qəzeti ili 100 milyon dollar zərərlə başa vuracaq

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