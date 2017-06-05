Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Телерадиокорпорация "Казахстан" намерена подписать меморандум с телеканалами Азербайджана. Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Казахстане, об этом было заявлено на встрече посла Азербайджана в Казахстане Рашада Маммадова с новоназначенным руководителем Республиканской телерадиокорпорации (РТРК) "Казахстан" Ерланом Кариным.

В ходе встречи посол подчеркнул, что Е. Карина в Азербайджане знают как человека, который на всех предыдущих должностях вносил свой вклад в дело укрепления двусторонних азербайджано-казахстанских отношений. Р. Маммадов, отметив, что в текущем году, как в Казахстане, так и в Азербайджане проводятся масштабные мероприятия, такие как "ЭКСПО-2017", Игры исламской солидарности, Формула-1 и т.д., выступил за более тесное сотрудничество между РТРК "Казахстан" и азербайджанскими телерадиокомпаниями, предложив рассмотреть вопрос широкого освещения указанных мероприятий, обмена контентом, подготовки цикла передач о традициях, обычаях и культуре двух родственных народов.

Е. Карин в свою очередь поблагодарил дипломата за теплые слова и выразил заинтересованность в налаживании отношений с азербайджанскими телеканалами. Он отметил, что готов приехать в Азербайджан и подписать меморандум с азербайджанскими телеканалами о сотрудничестве.

Р Маммадов поддержал эту идею и выразил уверенность, что подписание меморандума станет серьезным импульсом для расширения сотрудничества между СМИ двух стран.

Дипломат также коснулся вопроса продолжающейся оккупации 20% территорий Азербайджана Арменией, попыток пропаганды в СМИ разных стран незаконного марионеточного сепаратистского режима в Нагорном Карабахе, организации с этой целью поездок зарубежных журналистов в обход запрета официального Баку. Е. Карин отметил недопустимость пропаганды в СМИ агрессивного сепаратизма, подрывающего устои государств, и подчеркнул, что РТРК "Казахстан" в своей деятельности со всей серьезностью подходит к этому вопросу.