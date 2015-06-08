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    Телеканал CNN посвятил сюжет развитию спорта в Азербайджане

    В сюжете рассказывается о том, какие шаги в спорте предприняла страна, чтобы утвердить себя на глобальной спортивной арене

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Телеканал CNN посвятил сюжет спорту Азербайджана. 

    Как сообщает Report, в рамках рубрики "В дороге" (On the Road) CNN показал сюжет "Азербайджан: следующие шаги в спорте". 

    В сюжете рассказывается о том, какие шаги в спорте предприняла страна, чтобы "утвердить себя на глобальной спортивной арене". 

    Выпуск был посвящен такому виду спорта, как вольная борьба, который, как отмечается, с древних времен получил распространение в Азербайджане.

    Отмечены шаги, которые предпринимаются для подготовки молодых кадров в этом виде спорта, а также развития вольной борьбы среди женщин.

    Рубрика CNN "В дороге" посвящена культуре, наследию и обычаям стран мира. 

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