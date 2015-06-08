Телеканал CNN посвятил сюжет развитию спорта в Азербайджане

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Телеканал CNN посвятил сюжет спорту Азербайджана.

Как сообщает Report, в рамках рубрики "В дороге" (On the Road) CNN показал сюжет "Азербайджан: следующие шаги в спорте".

В сюжете рассказывается о том, какие шаги в спорте предприняла страна, чтобы "утвердить себя на глобальной спортивной арене".

Выпуск был посвящен такому виду спорта, как вольная борьба, который, как отмечается, с древних времен получил распространение в Азербайджане.

Отмечены шаги, которые предпринимаются для подготовки молодых кадров в этом виде спорта, а также развития вольной борьбы среди женщин.

Рубрика CNN "В дороге" посвящена культуре, наследию и обычаям стран мира.