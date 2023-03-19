Страна огней, очаровательная, удивительной красоты страна - The Travel об Азербайджане

Страна огней, очаровательная, удивительной красоты страна.

Страна огней, очаровательная, удивительной красоты страна.

Как сообщает Report, известное издание The Travel написало статью об Азербайджане.

В статье отмечается, что перелет из столицы Англии Лондона в столицу Азербайджана Баку занимает около шести часов.

Современный Баку начал развиваться после 1870-х годов. К 1900 году Азербайджан обеспечивал более половины мировой добычи нефти.

В статье говорится, что Баку расположен на берегу Каспийского моря, вдоль набережной проходит Бакинский бульвар.

Отмечается, что современная архитектура Баку привлекает внимание.

"К счастью, здесь сохранился Старый город, стоянка древнего Шелкового пути. Его узкие извилистые улочки, мечети и памятники, окруженные средневековыми стенами, внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, хотя в последние годы многое было реконструировано. В старинной Девичьей башне, расположенной прямо на берегу моря, богачи хранили свои ценности во время войны. Ее пятиметровые стены были практически неприступны, поэтому башня получила такое название, с нее открывается прекрасный вид на Бакинскую бухту и Ичеришехер", - пишет автор.

В статье также упоминается памятник "Крик матери", воздвигнутый в память о жертвах Ходжалинского геноцида: "Девятиметровый памятник был открыт 26 февраля 2008 года, в 16-ю годовщину Ходжалинского геноцида, трагического события в истории Азербайджана, в ходе которого армянскими солдатами были убиты более 600 человек, в основном, женщин и детей. Статуя матери, держащей мертвого ребенка на груди, сделана из бронзы и черного гранита. На постаменте внизу написаны имена жертв, в том числе женщин, детей и стариков".

В статье указывается, что Азербайджан известен как "Страна огней" из-за своих запасов нефти и газа. Отмечается, что в нескольких километрах от Баку находится Янардаг (Горящая гора).

Не менее впечатляющим является Атешгях – храм огнепоклонников, построенный несколько веков назад.

"В 70 км к западу от Баку находится Гобустанский заповедник. Здесь более 4 000 наскальных рисунков, возраст которых составляет 12 тысяч лет. Исследователь Тур Хейердал, изучивший наскальные изображения лодок из камышей, пришел к выводу, что отсюда начали свой путь викинги".

В статье также говорится, что поблизости есть грязевые вулканы.