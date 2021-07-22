Стартовал круглый стол "Международная медиаплатформа Украина - Азербайджан" - ВИДЕО

В Киеве начался международный круглый стол: "Международная медиаплатформа Украина - Азербайджан", сообщает Report со ссылкой на УНИАН.

В Киеве начался международный круглый стол: "Международная медиаплатформа Украина - Азербайджан", сообщает Report со ссылкой на УНИАН.

Актуальным сегодня остается вопрос информационной составляющей двусторонних отношений Украины и Азербайджана. Ряд представителей диаспоры Азербайджана, СМИ и активных гражданских деятелей с одной стороны и инициативная группа представителей Украины продолжают развивать данное направление. Анонсом развития информационного сотрудничества определили в подведении итогов международного круглого стола "Украина-Азербайджан: перспективы сотрудничества" 10.06.2021 года.

Ожидается подписание меморандума между общественными организациями "Институт постинформационного общества" и "Объединенная диаспора азербайджанцев Украины”, о создании медиаплатформы которая позволит объективно освещать события Украины и Азербайджана.

Участниками круглого стола из Азербайджана в формате онлайн станут представители СМИ, а также медиа-директор "Global Media Group" Гамид Гамидов, главный редактор информационного агентства “Report” Мурад Алиев.