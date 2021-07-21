Cостоится международный круглый стол "Международная медиаплатформа Украина - Азербайджан"

22 июля будет подписан меморандум о создании медиаплатформы которая позволит объективно освещать события Украины и Азербайджана

22 июля в Киеве состоится международный круглый стол: "Международная медиаплатформа Украина - Азербайджан", сообщает Report со ссылкой на УНИАН.

На политическом уровне Украина и Азербайджан определились как стратегические партнеры, что подтверждает Указ Президента Украины от 14 сентября 2020 года “Про стратегию национальной безопасности Украины”. Ряд мероприятий, которые проводятся на высшем уровне (политическом и экономическом) это подтверждают. Традиционно, наши государства сотрудничают в экономической сфере через реализацию энергетических проектов, развитие инфраструктуры, транспорта, туризма и торговли.

Актуальным сегодня остается вопрос информационной составляющей двусторонних отношений Украины и Азербайджана. Ряд представителей диаспоры Азербайджана, СМИ и активных гражданских деятелей с одной стороны и инициативная группа представителей Украины продолжают развивать данное направление. Анонсом развития информационного сотрудничества определили в подведении итогов международного круглого стола «Украина-Азербайджан: перспективы сотрудничества» 10.06.2021 года.

Таким образом две стороны готовы создать общественное объединение и реализовать его в виде совместной информационной платформы с представителями СМИ, прессы и блогеров. 22 июля будет подписан меморандум между общественными организациями “Институт постинформационного общества” и “Объединенная диаспора азербайджанцев Украины”, о создании медиаплатформы которая позволит объективно освещать события Украины и Азербайджана.

Участники круглого стола:

Людмила Марченко - народный депутат Верховной Рады Украины, заместитель председателя группы по межпарламентским связям с Азербайджанской Республикой;

Алексей Арестович - Советник главы Офиса Президента Украины, спикер;

Хикмет Джавадов - председатель «Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины», доктор юридических наук;

Дмитрий Золотухин - экс заместитель министра информационной политики Украины (2017 - 2019), эксперт по вопросам информационных войн и конкурентной разведки;

Андрей Оленин - корреспондент “Lb.ua”;

Фуад Алиев - журналист и режиссер (Азербайджан);

Мубариз Асланов - специальный корреспондент информагентства "Report" в Украине;

Дмитрий Кулибаба - главный редактор газеты "Слово Азербайджана";

Представитель информагентства УНИАН;

Евгений Андрощук - модератор.

Online: