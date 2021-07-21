Cостоится международный круглый стол "Международная медиаплатформа Украина - Азербайджан"

22 июля в Киеве состоится международный круглый стол: "Международная медиаплатформа Украина - Азербайджан", сообщает Report со ссылкой на УНИАН.
На политическом уровне Украина и Азербайджан определились как стратегические партнеры, что подтверждает Указ Президента Украины от 14 сентября 2020 года “Про стратегию национальной безопасности Украины”. Ряд мероприятий, которые проводятся на высшем уровне (политическом и экономическом) это подтверждают. Традиционно, наши государства сотрудничают в экономической сфере через реализацию энергетических проектов, развитие инфраструктуры, транспорта, туризма и торговли.
Актуальным сегодня остается вопрос информационной составляющей двусторонних отношений Украины и Азербайджана. Ряд представителей диаспоры Азербайджана, СМИ и активных гражданских деятелей с одной стороны и инициативная группа представителей Украины продолжают развивать данное направление. Анонсом развития информационного сотрудничества определили в подведении итогов международного круглого стола «Украина-Азербайджан: перспективы сотрудничества» 10.06.2021 года.
Таким образом две стороны готовы создать общественное объединение и реализовать его в виде совместной информационной платформы с представителями СМИ, прессы и блогеров. 22 июля будет подписан меморандум между общественными организациями “Институт постинформационного общества” и “Объединенная диаспора азербайджанцев Украины”, о создании медиаплатформы которая позволит объективно освещать события Украины и Азербайджана.
Участники круглого стола:
- Людмила Марченко - народный депутат Верховной Рады Украины, заместитель председателя группы по межпарламентским связям с Азербайджанской Республикой;
- Алексей Арестович - Советник главы Офиса Президента Украины, спикер;
- Хикмет Джавадов - председатель «Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины», доктор юридических наук;
- Дмитрий Золотухин - экс заместитель министра информационной политики Украины (2017 - 2019), эксперт по вопросам информационных войн и конкурентной разведки;
- Андрей Оленин - корреспондент “Lb.ua”;
- Фуад Алиев - журналист и режиссер (Азербайджан);
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Мубариз Асланов - специальный корреспондент информагентства "Report" в Украине;
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Дмитрий Кулибаба - главный редактор газеты "Слово Азербайджана";
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Представитель информагентства УНИАН;
- Евгений Андрощук - модератор.
Online:
- Гамид Гамидов - медиа-директор “Global Media Group”;
- Мурад Алиев - главный редактор информационного агентства “Report”;
- Ниджат Даглар - главный редактор информационного портала “Миссия.Аз” и интернет канала “Миссия.ТВ”;
- Расулзаде Заур Лятиф оглы - главный редактор информационного агентства “Korrespondent.az”;
- Акпер Гасанов - независимый журналист, политический обозреватель;
- Заур Нурмамедов - заместитель главного редактора издания “Vesti.Az”