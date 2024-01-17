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Спецкор Report награжден медалью "Крест почета" Украины

Спецкор Report награжден медалью "Крест почета" Украины Специальный корреспондент Информационного агентства Report и Baku TV по Восточной Европе Мубариз Асланов награжден медалью "Крест почета" Министерство обороны Украины.
Медиа
17 января 2024 г. 11:06
Спецкор Report награжден медалью Крест почета Украины

Специальный корреспондент Информационного агентства Report и Baku TV по Восточной Европе Мубариз Асланов награжден медалью "Крест почета" Министерства обороны Украины.

Как сообщает Report, соответствующий приказ подписал министр обороны страны Рустем Умеров.

Азербайджанский журналист удостоен награды за объективное, профессиональное освещение деятельности Вооруженных сил Украины и героизма украинских военнослужащих, образцовое выполнение служебных обязанностей, активное и всестороннее освещение боевых действий с начала военного вторжения России в Украину.

Медаль вручена госсекретарем Министерства обороны Украины Людмилой Дараган. Она выразила особую благодарность Информационному агентству Report и Baku TV.

Отметим, что М.Асланов - первый иностранный журналист, удостоенный этой награды в Украине.

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Версия на английском языке ФотоReport’s special correspondent awarded Cross of Honor medal of Ukraine
Версия на азербайджанском языке Фото"Report"un xüsusi müxbiri Ukraynanın "Şərəf xaçı" medalı ilə təltif edilib

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