Президент Ильхам Алиев принял главу Чеченской Республики России

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял главу Чеченской Республики Российской Федерации Рамзана Кадырова.

Как сообщает Report, приветствуя гостя, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал:

- Рад вас снова видеть на азербайджанской земле. Добро пожаловать.

Хоть это короткий визит, но, думаю, он будет очень плодотворным.

Братские отношения между нашими народами, как мы хорошо знаем, имеют древнюю историю, и сегодня мы демонстрируем солидарность, дружбу, сотрудничество.

Я вас поздравляю со всеми успехами, достигнутыми в активном и бурном развитии Чеченской Республики. Радуемся вашим успехам и желаем вам новых достижений в деле развития республики и улучшения благосостояния.

Вам всегда здесь рады, вы знаете.

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сказал:

- Уважаемый Ильхам Гейдарович, Азербайджан и Чеченскую Республику всегда связывает многое. Лично для меня это братские отношения между Президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым и первым Президентом Чеченской Республики России Ахматом Кадыровым, да помилует их Аллах. Они оба выступали за мир, стабильность и добрососедские отношения, поэтому мой визит сюда - это визит к братьям, а не к соседям.

Хочу еще раз от себя, от всего чеченского народа выразить глубокое соболезнование в связи с крушением самолета Баку-Грозный в декабре 2024 года. Это наша общая боль.

Мы искренне разделяем скорбь братского азербайджанского народа и молимся за души всех погибших.

Уважаемый Ильхам Гейдарович, пользуясь случаем, хотел бы поздравить ваш народ с решением карабахского вопроса. Уверен, что в регионе всегда будут мир и стабильность.

В эти дни в Баку проходит Чемпионат мира по дзюдо. Хочу поздравить с достойными результатами ваших спортсменов. В Чеченской Республике есть Центр олимпийской подготовки по дзюдо имени Владимира Владимировича Путина. Уверен, что совместные спортивные мероприятия будут полезны.

Ильхам Гейдарович, спасибо большое Вам за теплый прием. От всего сердца желаю азербайджанскому народу мира, стабильности, благополучия и процветания.

Спасибо еще раз за теплый прием.

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Президент Ильхам Алиев сказал:

- Спасибо вам за добрые слова. Еще раз добро пожаловать. Вы очень правильно отметили: наши родители стояли у истоков современных отношений между нашими народами, хотя, как я сказал, на протяжении веков чеченцы и азербайджанцы всегда жили в дружбе, согласии, поддерживали друг друга.

Но наши великие лидеры на современном этапе развития сыграли главную роль в еще большем сближении наших народов. И то, как чтят память Ахмат-хаджи Кадырова в Чечне, и Гейдара Алиева в Азербайджане также демонстрирует приверженность наших народов своим традициям, образу жизни и уважение к памяти тех, кто стоял у истоков современного развития.

Еще раз вас поздравляю. Я наблюдаю, вижу, мне докладывают, как бурно развивается Чеченская Республика под вашим руководством. Это нас искренне радует. Вы добились очень больших успехов в деле укрепления стабильности, безопасности, экономического, социального развития.

Вы не первый раз посещаете Азербайджан. Азербайджан для вас, я знаю, близкая страна. И уверен, что в будущем также будем вас часто видеть в Азербайджане. Еще раз добро пожаловать.

Глава Чечни Рамзан Кадыров: Спасибо большое.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо.

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В ходе беседы были обсуждены перспективы сотрудничества в различных областях.