Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    Space TV получил предупреждение за сюжет со свадьбы между родственниками

    Медиа
    • 21 октября, 2025
    • 13:53
    Space TV получил предупреждение за сюжет со свадьбы между родственниками

    Аудиовизуальный совет Азербайджана вынес предупреждение телеканалу Space TV, в эфире которого показан сюжет о браке между родственниками, что противоречит действующему законодательству.

    Как сообщили Report в Совете, нарушение было зафиксировано в выпуске программы "Banu" от 8 октября. В передаче демонстрировались кадры со свадьбы в одном из регионов страны, где жених и невеста были близкими родственниками.

    Отметим, что с 1 июля текущего года вступили в силу поправки в Семейный кодекс, запрещающие браки между близкими родственниками, в частности двоюродными братом и сестрой.

    В ответ на запрос Совета телеканал сообщил, что показанное торжество состоялось до вступления изменений в силу, а официальная регистрация брака прошла 6 марта 2025 года. При этом выпуск был показан в октябре по техническим причинам.

    С учетом того, что телеканал признал допущенную ошибку, сообщил о принятых мерах в отношении ответственного сотрудника, члены Аудиовизуального совета приняли решение ограничиться официальным предупреждением.

    Аудиовизуальный совет Space TV свадьба нарушение
    Audiovizual Şura "Space TV"yə xəbərdarlıq edib

    Последние новости

    14:17

    Казахстанско-Азербайджанский инвестфонд и SOCAR подписали соглашение по энергетике

    Энергетика
    14:15
    Фото

    Президенты Азербайджана и Казахстана выступили с заявлениями для прессы

    Внешняя политика
    14:15

    Главы Минобороны Армении и Грузии обсудили вопросы региональной безопасности - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    14:11

    Лавров и Рубио договорились продолжать телефонные контакты

    Другие страны
    14:08

    В Польше за последние месяцы задержали 55 подозреваемых диверсантов - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    13:58

    Послы Украины и Франции в Баку договорились о развитии сотрудничества и новых инициативах

    Внешняя политика
    13:55
    Фото

    Гафарова и Симонян провели переговоры в Женеве - ДОПОЛНЕНО

    Внешняя политика
    13:53

    Space TV получил предупреждение за сюжет со свадьбы между родственниками

    Медиа
    13:50
    Фото

    В Украине продлен режим военного положения

    Другие страны
    Лента новостей