Space TV получил предупреждение за сюжет со свадьбы между родственниками

Аудиовизуальный совет Азербайджана вынес предупреждение телеканалу Space TV, в эфире которого показан сюжет о браке между родственниками, что противоречит действующему законодательству.

Как сообщили Report в Совете, нарушение было зафиксировано в выпуске программы "Banu" от 8 октября. В передаче демонстрировались кадры со свадьбы в одном из регионов страны, где жених и невеста были близкими родственниками.

Отметим, что с 1 июля текущего года вступили в силу поправки в Семейный кодекс, запрещающие браки между близкими родственниками, в частности двоюродными братом и сестрой.

В ответ на запрос Совета телеканал сообщил, что показанное торжество состоялось до вступления изменений в силу, а официальная регистрация брака прошла 6 марта 2025 года. При этом выпуск был показан в октябре по техническим причинам.

С учетом того, что телеканал признал допущенную ошибку, сообщил о принятых мерах в отношении ответственного сотрудника, члены Аудиовизуального совета приняли решение ограничиться официальным предупреждением.