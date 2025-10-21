İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan

    Audiovizual Şura "Space TV"yə xəbərdarlıq edib

    Media
    • 21 oktyabr, 2025
    • 13:16
    Audiovizual Şura Space TVyə xəbərdarlıq edib

    Audiovizual Şura "Space TV"nin efirində yayımlanan "Banu" proqramında bölgələrin birində keçirilmiş qohum evliliyinə dair toy şənliyinin nümayişi ilə bağlı kanala xəbərdarlıq edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Şura məlumat yayıb.

    Qeyd edilib ki, sözügedən görüntülər kanalda bu ilin oktyabrın 8-i saat 22:06-23:09 arası nümayiş olunub.

    Proqramın həmin buraxılışı cari il iyulun 1-də qüvvəyə minmiş Ailə Məcəlləsinə edilmiş qohumlar arasında evliliyin qadağan olunması ilə bağlı müvafiq dəyişikliklliklər prizmasından qiymətləndirilib. Hazırda Ailə Məcəlləsinin 12.0.2-1-ci maddəsinə görə qardaşların və (və ya) bacıların ümumi bioloji baba və (və ya) nənəsi olan uşaqları arasında nikahın bağlanmasına yol verilmir.

    Şura kanala sorğu ünvanlayıb, verilən rəsmi cavaba əsasən süjetdə göstərilən toy şənliyi qanunvericilik dəyişikliklərinin qüvvəyə minməsindən xeyli əvvəl (rəsmi nikah 06 mart 2025-ci il tarixdə qeydə alınıb) baş tutub. Lakin bir neçə ay əvvəl lentə alınmış toy şənliyi televiziya kanalının mütəxəssislərinin texniki nöqsanı səbəbindən efirə oktyabr ayında verilib.

    Bildirilib ki, yayımçıya göndərilmiş sorğuya cavabda pozuntunun etiraf edilməsi və nöqsan buraxmış əməkdaşla bağlı zəruri tədbirlərin görülməsi nəzərə alınaraq Audiovizual Şuranın üzvləri "Space TV" kanalına yalnız xəbərdarlıq edilməsi barədə razılığa gəliblər.

    Audiovizual Şura Space tv qohum evliliyi Ailə Məcəlləsi

    Son xəbərlər

    13:47

    Azərbaycan ötən ay genişzolaqlı internetin orta sürətinə görə Cənubi Qafqazda liderliyini saxlayıb

    İKT
    13:43

    AFFA U-13 Liqasında çıxış edən komanda yarışdan kənarlaşdırılıb

    Futbol
    13:43

    Ukraynada hərbi səfərbərliyin yeni dalğası elan olunub

    Digər ölkələr
    13:41

    Prezident İlham Əliyev: Zəngəzur dəhlizinin açılması 2028-ci ilin sonunadək baş verə bilər

    Xarici siyasət
    13:40

    Erməni sürücülərin Rusiya ərazisində qalma müddəti 180 günə qədər uzadıla bilər

    Region
    13:37

    "Şamaxı"nın futbolçusu 3 oyunluq cəzalanıb, klub 4500 manat cərimələnib

    Futbol
    13:37

    Azərbaycan Prezidenti: Bakı və Astananın aktiv qarşılıqlı fəaliyyəti ciddi geosiyasi əhəmiyyət daşıyır

    Xarici siyasət
    13:37

    Azərbaycan və Ermənistan parlament sədrlərinin görüşü keçirilib - ƏLAVƏ OLUNUB

    Xarici siyasət
    13:36

    AFFA İntizam Komitəsi "Neftçi"ni 9700 manat cərimələyib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti