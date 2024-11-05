Совместная гибридная операция Global Witness и BBC против COP29: разоблачена очередная “пустышка” Запада

В ближайшее время против Азербайджана и, в частности, председательства страны в COP29, будет запущена очередная волна негативных публикаций.

В ближайшее время против Азербайджана и, в частности, председательства страны в COP29, будет запущена очередная волна негативных публикаций.

Как стало известно Report из достоверных источников, главными действующим лицами в новом витке антиазербайджанской пропаганды является международная неправительственная организация Global Witness, известная своими "разоблачительными" публикациями в адрес Азербайджана, а также британская BBC.

Причем, сработали сотрудники Global Witness, скорее, в стиле спецслужб, а не неправительственной организации.

В частности, в начале сентября этого года к азербайджанской команде COP29 обратился представитель китайской инвестиционной компании EC Capital Holdings, который якобы хотел выступить спонсором COP29, а также инвестировать в Госнефтекомпанию Азербайджана (SOCAR). В действительности же, данный "бизнесмен" являлся сотрудником Global Witness, основной и единственной целью которого было скомпрометировать председательство Азербайджана в COP29, связав его с нефтегазовым лобби.

Примечательно, что инвестиционная компания имеет регистрационный номер, сайт – то есть, все было подготовлено в соответствии с заранее разработанной "легендой". Представители операционной компании COP29, получив соответствующий запрос, вступили в переговоры с EC Capital и стали обсуждать возможности потенциального спонсорства мероприятия, а также различные доступные спонсорские пакеты. На протяжении переговоров рассматривались различные варианты сотрудничества, однако контракт в итоге так и не был заключен, поскольку стороны не договорились. Однако в процессе переговоров "инвестор" всячески пытался "поймать" азербайджанскую команду СOP29 на различные уловки, например, требуя убрать из контракта отсылки к "устойчивому развитию" и соблюдению "экологических норм". Также он попросил помочь выйти на представителей SOCAR и обратился с этой целью к исполнительному директору COP29, заместителю министра энергетики Эльнуру Солтанову. Последний, предварительно отметив, что говорит со своим визави в качестве замминистра энергетики, а не представителя COP29, переслал контакты потенциального инвестора (на самом деле – представителя Global Witness) в SOCAR.

Учитывая то, что основной задачей Global Witness было указать на связь между COP29 и SOCAR, этот контакт планируют представить "вопиющим неуважением" к экологическим обязательствам со стороны команды COP29. И это несмотря на то, что SOCAR действует в качестве одного из главных спонсоров COP29 и проводит масштабную программу декарбонизации, активно развивая "зеленое" направление в энергетике. Так что, в ближайшие дни азербайджанскому читателю следует ждать заголовки о "сговоре COP29 и нефтегазового лобби", и якобы "попытках Азербайджана заключать нефтегазовые сделки" в рамках COP29. На деле же не было ни подписанного контракта, ни субстантивных переговоров о каких-либо конкретных "сделках" - ровно ничего, что могло бы походить на "состав преступления". Так что, будем с нетерпением ждать очередную информационную пустышку от Global Witness, при активной поддержке BBC.