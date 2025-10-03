Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Совет прессы выбрал кандидатов на юбилейную медаль "150-летие национальной печати"

    Медиа
    • 03 октября, 2025
    • 13:16
    Совет прессы определил кандидатов на юбилейную медаль "150-летие азербайджанской национальной печати (1875–2025)".

    Как сообщает Report, решение было принято на заседании правления Совета прессы.

    Список кандидатов будет представлен Агентству по развитию медиа (MEDIA).

    Участники заседания также обсудили проделанную с момента последнего заседания работу.

