Совет прессы поздравил Информационное агентство Report с юбилеем

Правление Совета прессы Азербайджана поздравило коллектив Информационного Агентства Report с 10-летием.

Правление Совета прессы Азербайджана поздравило коллектив Информационного агентства Report с 10-летием.

Как сообщает Report, в поздравлении отмечается, что в последние годы, в условиях жесткой конкуренции и растущего количества интернет-СМИ, стало непросто удерживать позиции в качестве надежного и авторитетного онлайн-ресурса.

"Можно с уверенностью сказать, что Информационное агентство Report, отметившее свое 10-летие, сумело достичь признания и устойчивых позиций благодаря упорному труду. На протяжении всего этого времени агентство оставалось верным принципам журналистики, что является значительным достижением и важным показателем его качества.

Есть множество аспектов, которые характеризуют уникальный почерк агентства Report и заслуживают особого внимания. Медиаорган завоевал доверие аудитории благодаря объективному освещению событий и процессов, привил уважение к журналистской профессии и сумел эффективно использовать возможности журналистики для укрепления принципов демократии и правового государства и достойного представления нашей страны на международной арене. Мы считаем, что это и есть самая значимая награда, которую Report заслужил за 10 лет своей работы.

Поздравляем руководство и трудолюбивый коллектив Информационного агентства Report с 10-летием деятельности! Желаем крепкого здоровья, новых творческих успехов и достижений", - говорится в поздравлении.