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Совет прессы осудил предвзятую позицию "Шарли Эбдо"

Совет прессы осудил предвзятую позицию "Шарли Эбдо" Совет прессы Азербайджана осудил предвзятую позицию французского сатирического журнала “Шарли Эбдо”.
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5 января 2023 г. 16:13
Совет прессы осудил предвзятую позицию Шарли Эбдо

Совет прессы Азербайджана осудил предвзятую позицию французского сатирического журнала “Шарли Эбдо” (Charlie Hebdo).

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Совета прессы.

Отмечается, что в статье под названием ”Пантюркизм снова хочет укрепиться на армянских трупах“, опубликованной в первом номере журнала ”Шарли Эбдо" за 2023 год, ярко проявляется стремление усилить напряженность в регионе Южного Кавказа, сформировать негативное международное общественное мнение в отношении Азербайджана и Турции.

Очевидно, говорится в заявлении, что журнал ”Шарли Эбдо" выражает позиции проармянских кругов Франции.

Совет прессы Азербайджана решительно осуждает предвзятую позицию сатирического журнала и призывает французские власти, общество, а также прогрессивную общественность Европы не оставаться равнодушными к недопустимой как с моральной, так и с юридической точки зрения деятельности журнала, рассмотреть возможность реализации мер против подобных тенденций в порядке, установленном местными законами и нормами международного права.

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Версия на английском языке Azerbaijan Press Council condemns divisive position of Charlie Hebdo
Версия на азербайджанском языке Mətbuat Şurası “Charlie Hebdo”nun təfriqəçi mövqeyini pisləyib

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