Совет прессы осудил предвзятую позицию "Шарли Эбдо"

Совет прессы Азербайджана осудил предвзятую позицию французского сатирического журнала “Шарли Эбдо”.

Совет прессы Азербайджана осудил предвзятую позицию французского сатирического журнала “Шарли Эбдо” (Charlie Hebdo).

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Совета прессы.

Отмечается, что в статье под названием ”Пантюркизм снова хочет укрепиться на армянских трупах“, опубликованной в первом номере журнала ”Шарли Эбдо" за 2023 год, ярко проявляется стремление усилить напряженность в регионе Южного Кавказа, сформировать негативное международное общественное мнение в отношении Азербайджана и Турции.

Очевидно, говорится в заявлении, что журнал ”Шарли Эбдо" выражает позиции проармянских кругов Франции.

Совет прессы Азербайджана решительно осуждает предвзятую позицию сатирического журнала и призывает французские власти, общество, а также прогрессивную общественность Европы не оставаться равнодушными к недопустимой как с моральной, так и с юридической точки зрения деятельности журнала, рассмотреть возможность реализации мер против подобных тенденций в порядке, установленном местными законами и нормами международного права.