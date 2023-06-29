Совет прессы осудил нападение на съемочную группу AzTV во Франции

Совет прессы Азербайджана распространил заявление в связи с нападением 28 июля во Франции на съемочную группу ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" (AzTV).

Совет прессы Азербайджана распространил заявление в связи с нападением 28 июня во Франции на съемочную группу ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" (AzTV).

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"Нападение на сотрудников ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" во Франции является результатом нетерпимости к свободе слова и выражению мнения. Во Франции не в первый раз происходят случаи ограничения деятельности журналистов, выполняющих профессиональные обязанности, насилия в отношении них. Сотрудники AzTV также столкнулись с подобным инцидентом при исполнении служебных обязанностей. Корреспондент и оператор телеканала получили легкие телесные повреждения, при этом у них была изъята съемочная камера. За попытками вернуть камеру последовали угрозы.

Совет прессы Азербайджана решительно осуждает данный инцидент. Организация призывает французские власти дать правовую оценку факту явного вмешательства в исполнение азербайджанскими журналистами своих профессиональных обязанностей, предпринять необходимые шаги в направлении выявления и привлечения к ответственности виновных. Совет также призывает ведущие организации в Европе и мире, специализирующиеся на защите свободы слова, прав СМИ, держать этот вопрос в центре внимания и проявлять солидарность.

Совет прессы Азербайджана заявляет, что подобное обращение с сотрудниками AzTV является посягательством на свободу слова и выражения мнения, считающихся важной составляющей фундаментальных прав и свобод человека, и ограничением права на получение информации. Виновные должны быть привлечены к ответственности в обязательном порядке, чтобы подобные события не повторились в будущем".