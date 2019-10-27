Совет прессы Азербайджана наградил Информационное агентство Report почетным дипломом за пятилетнюю плодотворную и профессиональную деятельность в области СМИ.

Как сообщает Report, председатель Совета прессы, депутат Милли Меджлиса Афлатун Амашов вручил диплом главному редактору Информационного агентства Report Мураду Алиеву на торжественной церемонии, посвященной юбилею Информационного агентства.

Напомним, что Информационное агентство Report приступило к деятельности в 2014 году.

Цель агентства - широкое информирование общественности и освещение проводимых в стране широкомасштабных проектов и грандиозных мероприятий, а также облегчение к доступу информации в онлайн-пространстве.

В течение пяти лет своей деятельности ИА Report, обеспечивающее самой свежей информацией на азербайджанском, русском и английском языках, оперативно освещало происходившие в Азербайджане и во всем мире важнейшие события в сфере политики, экономики, социума, спорта, культуры и других областей, заслужив доверие и снискав уважение широкой читательской аудитории.