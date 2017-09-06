Сотрудник Report вручил книгу о Нагорном Карабахе замдиректору Департамента информации и печати МИД России

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Москва. 6 сентября. REPORT.AZ/ В министерстве иностранных дел России состоялась встреча представителей Департамента информации и печати МИД РФ с журналистами из стран СНГ.

Как сообщает командированный в Москву сотрудник агентства Report, журналистам была предоставлена информация о работе Департамента информации и печати МИД РФ, о принципах работы со СМИ, а также о том, как проводятся брифинги с руководителем департамента Марией Захаровой.

Позже журналисты получили возможность получить ответы на интересующие их вопросы.

В конце корреспондент Report вручил книгу об истории азербайджанского региона Нагорного Карабаха "Карабах: путь через века" руководителю пресс-центра, заместителю директора Департамента информации и печати МИД РФ Александру Бикантову.