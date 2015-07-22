​Сотрудник Информационного агентства Report избран "Интернет-журналистом года"

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Союз парламентских журналистов (СПЖ) провел опрос среди журналистов по случаю 140-летия национальной печати.

Об этом Report сообщил зампред СПЖ Агиль Аслан.

Так, по итогам опроса, телеканал "İdman Azərbaycan" стал победителем номинации "Телеканал года", АПА - "Информагентство года", "Kaspi" - номинации "Газета года", радиостанция "İctimai radio" - "Радио года", а "Modern.az" - победителем номинации "Сайт года".

Журналистка Ляман Алиашрафгызы (ANS TV) удостоена звания "Тележурналист года", Айгюн Мурадханлы ("Ени Мусават") - "Газетный журналист года", Имдад Ализаде (Информационное агентство Report - Report.az) - "Интернет-журналист года".