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Сотрудник Haber Global: Мы видим, как стремительно идет восстановление Карабаха

Сотрудник Haber Global: Мы видим, как стремительно идет восстановление Карабаха "Мы видим, как стремительно идут дела в Карабахе".
Медиа
16 августа 2023 г. 13:28
Сотрудник Haber Global: Мы видим, как стремительно идет восстановление Карабаха

"Мы видим, как стремительно идут дела в Карабахе".

Об этом командированному в Лачын сотруднику Report сказал турецкий журналист, сотрудник телеканала “Haber Global” Хамза Чифтчи, находящийся с визитом на освобожденных территориях.

"Азербайджан проводит работу по восстановлению освобожденных территорий и обеспечению здесь стабильности. Мы свидетели этому. Лачынская дорога располагается на суверенной территории Азербайджана. С 23 апреля на этой дороге обеспечен контроль в целях пресечения незаконных перевозок, которые осуществлялись вследствие отсутствия тут должного контроля. Будем надеяться, что отношение к этому будет адекватным”, - подчеркнул турецкий журналист.

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Версия на английском языке Haber Global journalist: 'We are witnessing rapid progress of work in Garabagh'
Версия на азербайджанском языке "Haber Global"ın əməkdaşı: “Qarabağda işlərin sürətlə davam etdiyinin şahidi oluruq”

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