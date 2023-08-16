Сотрудник Haber Global: Мы видим, как стремительно идет восстановление Карабаха

"Мы видим, как стремительно идут дела в Карабахе".

"Мы видим, как стремительно идут дела в Карабахе".

Об этом командированному в Лачын сотруднику Report сказал турецкий журналист, сотрудник телеканала “Haber Global” Хамза Чифтчи, находящийся с визитом на освобожденных территориях.

"Азербайджан проводит работу по восстановлению освобожденных территорий и обеспечению здесь стабильности. Мы свидетели этому. Лачынская дорога располагается на суверенной территории Азербайджана. С 23 апреля на этой дороге обеспечен контроль в целях пресечения незаконных перевозок, которые осуществлялись вследствие отсутствия тут должного контроля. Будем надеяться, что отношение к этому будет адекватным”, - подчеркнул турецкий журналист.