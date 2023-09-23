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В мексиканском СМИ уделено внимание вызовам, с которыми сталкивается Азербайджан в постконфликтный период

В мексиканском СМИ уделено внимание вызовам, с которыми сталкивается Азербайджан в постконфликтный период В газете Gaceta Unam, который является печатным органом одного из самых престижных учебных заведений Латинской Америки Национального автономного университета Мексики (UNAM), опубликована статья под названием "Азербайджан - важный энергетический центр".
Медиа
23 сентября 2023 г. 01:38
В мексиканском СМИ уделено внимание вызовам, с которыми сталкивается Азербайджан в постконфликтный период

В газете Gaceta Unam, которая является печатным органом одного из самых престижных учебных заведений Латинской Америки - Национального автономного университета Мексики (UNAM), опубликована статья под названием "Азербайджан - важный энергетический центр".

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Мексике.

Статья написана на основе интервью преподавателя Центра международных отношений факультета политических и социальных наук Талии Ишджан. В материале подчеркивается растущее значение Азербайджана и региона Южного Кавказа в целом на фоне российско-украинской войны, уделяется внимание вызовам, с которыми сталкивается наша страна в постконфликтный период.

Отмечается, что обладающий благоприятным геостратегическим расположением Азербайджан за последние годы полностью изменил энергетическую карту Евразийского региона, превратившись в важный транспортный и энергетический центр, в данном контексте страны Латинской Америки должны принять во внимание возможности, предлагаемые Азербайджаном.

В статье подчеркивается, что Южный Кавказ сегодня служит связующим звеном между Востоком и Западом, в связи с ослаблением стратегических позиций двух наиболее подверженных санкциям стран мира – России и Ирана, Азербайджан выделяется проектами мирового масштаба: кратчайший железнодорожный маршрут между Европой и Азией, железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и Южный газовый коридор.

Также отмечается, что несмотря на тяжелые последствия почти 30-летней оккупации азербайджанских земель и тот факт, что сотни тысяч азербайджанцев были изгнаны со своих родных земель, правительством Азербайджана были предприняты все необходимые меры для обеспечения их безопасного и достойного возвращения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMeksika qəzeti: Regionun enerji xəritəsini dəyişən Azərbaycan postmünaqişə dövründə ciddi çağırışlarla üzləşib

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