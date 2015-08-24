СМИ: Европейский русскоязычный телеканал может выйти в эфир уже в следующем

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Созданный в 2011 году решением Совета ЕС при польском председательстве в Евросоюзе и финансовой поддержке стран-участниц, фонд EED сегодня – один из активных игроков на поле противостояния «российской пропаганде» в ЕС и странах «Восточного партнерства» (Армении, Азербайджане, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украине), пишет Коммерсантъ.

Издание отмечает, что фонд EED проводит тематические конференции, финансирует деятельность ряда СМИ, в том числе русскоязычных, в странах Восточной Европы, а также с декабря 2014 года проводит по заказу правительства Нидерландов комплексное исследование возможностей развития «независимых русскоязычных СМИ» (по данным издания EUobserver, размер выделенного на исследование гранта составил €500 тыс.).

"Подобные усилия – гранты, экспертные дискуссии и исследования – активно продвигались для развития независимой журналистики в России и на постсоветском пространстве с начала 1990-х годов. До середины 2000-х годов дебаты о необходимости «борьбы с российской пропагандой» оставались прерогативой экспертного сообщества, критически настроенных журналистов и жителей стран Прибалтики. Ситуация изменилась после запуска в конце 2005 года телеканала Russia Today (RT), который должен был «отражать российскую позицию по главным вопросам международной политики» и «информировать аудиторию о событиях и явлениях российской жизни»", - пишет далее газета.

"Коммерсантъ" указывает, что вопрос о финансовом будущем единого европейского русскоязычного телеканала пока не закрыт. Для запуска подобного телеканала необходима сумма от $30 млн. В такую же сумму обошелся запуск и первый год работы российского телеканала – правда, это было еще в конце 2005 года.

Собрать необходимую для запуска европейского телеканала сумму попытаются участники донорской конференции, которая пройдет в Варшаве 10 сентября. По словам главы МИД Польши Гжегожа Схетыны, телеканал, который может выйти в эфир уже в следующем году, «будет предоставлять надежную и правдивую информацию, а не говорить языком пропаганды и агрессии».