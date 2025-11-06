СМИ Азербайджана посетили исторический комплекс "Ulli Hovli" в Хорезме
- 06 ноября, 2025
- 13:09
В рамках пресс-тура в Узбекистан представители азербайджанских СМИ посетили историко-туристический комплекс "Ulli Hovli", расположенный в Ургенчском районе Хорезмской области.
Как передает корреспондент Report, комплекс, название которого переводится как "Большой двор", является одной из популярных туристических локаций региона и отражает традиционный уклад жизни хорезмцев.
Исторические источники свидетельствуют, что первое поселение на этом месте появилось в XVII веке как укрепленный пункт на караванных путях между Хивой и Ургенчем.
В последние годы территория комплекса была благоустроена и адаптирована для приема туристов - здесь созданы ремесленные мастерские, зоны отдыха, этнографическая экспозиция и юртовый лагерь, отражающие традиции хорезмского быта.
Здесь работают мастера по гончарному делу, ковроткачеству, резьбе по дереву и национальной вышивке.
Во время визита журналисты ознакомились с инфраструктурой комплекса, побывали в ремесленных мастерских и этнографических залах.