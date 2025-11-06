Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы

    СМИ Азербайджана посетили исторический комплекс "Ulli Hovli" в Хорезме

    Медиа
    • 06 ноября, 2025
    • 13:09
    СМИ Азербайджана посетили исторический комплекс Ulli Hovli в Хорезме

    В рамках пресс-тура в Узбекистан представители азербайджанских СМИ посетили историко-туристический комплекс "Ulli Hovli", расположенный в Ургенчском районе Хорезмской области.

    Как передает корреспондент Report, комплекс, название которого переводится как "Большой двор", является одной из популярных туристических локаций региона и отражает традиционный уклад жизни хорезмцев.

    Исторические источники свидетельствуют, что первое поселение на этом месте появилось в XVII веке как укрепленный пункт на караванных путях между Хивой и Ургенчем.

    В последние годы территория комплекса была благоустроена и адаптирована для приема туристов - здесь созданы ремесленные мастерские, зоны отдыха, этнографическая экспозиция и юртовый лагерь, отражающие традиции хорезмского быта.

    Здесь работают мастера по гончарному делу, ковроткачеству, резьбе по дереву и национальной вышивке.

    Во время визита журналисты ознакомились с инфраструктурой комплекса, побывали в ремесленных мастерских и этнографических залах.

    Узбекистан Хорезм Ургенчский район пресс-тур медиатур "Ulli Hovli"
    Фото
    Azərbaycanlı jurnalistlər Xarəzmdə regionun ən məşhur tarixi turizm məkanını ziyarət ediblər

    Последние новости

    13:35

    Марк Рютте: НАТО обогнало Россию в производстве боеприпасов

    Другие страны
    13:27

    В ММ призвали выделить дополнительные финансы на спасение Каспия от экологической катастрофы

    Милли Меджлис
    13:27

    BTC Co в этом году увеличила капитальные расходы на БТД на 79%

    Энергетика
    13:22

    Пашинян: Изучаем возможность обратного потока грузов через Азербайджан в РФ, Казахстан

    В регионе
    13:18

    ГНС: Налоговые льготы для производства легковых автомобилей в Азербайджане расширяются

    Бизнес
    13:15

    BP в январе-сентябре добыла на Шахдениз 21 млрд кубометров газа

    Энергетика
    13:15

    В Германии обсуждают возможность замены Вадефуля на посту главы МИД

    Другие страны
    13:11

    Посол Пакистана в ЕС: Мы празднуем День Победы вместе с Азербайджаном - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    13:09
    Фото

    СМИ Азербайджана посетили исторический комплекс "Ulli Hovli" в Хорезме

    Медиа
    Лента новостей