СМИ Азербайджана посетили исторический комплекс "Ulli Hovli" в Хорезме

В рамках пресс-тура в Узбекистан представители азербайджанских СМИ посетили историко-туристический комплекс "Ulli Hovli", расположенный в Ургенчском районе Хорезмской области.

Как передает корреспондент Report, комплекс, название которого переводится как "Большой двор", является одной из популярных туристических локаций региона и отражает традиционный уклад жизни хорезмцев.

Исторические источники свидетельствуют, что первое поселение на этом месте появилось в XVII веке как укрепленный пункт на караванных путях между Хивой и Ургенчем.

В последние годы территория комплекса была благоустроена и адаптирована для приема туристов - здесь созданы ремесленные мастерские, зоны отдыха, этнографическая экспозиция и юртовый лагерь, отражающие традиции хорезмского быта.

Здесь работают мастера по гончарному делу, ковроткачеству, резьбе по дереву и национальной вышивке.

Во время визита журналисты ознакомились с инфраструктурой комплекса, побывали в ремесленных мастерских и этнографических залах.