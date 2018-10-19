Сменился глава пресс-службы Главного управления полиции города Баку

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Глава пресс-службы Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ) Галиб Рагимов освобожден от занимаемой должности.
Как сообщает Report, в связи с этим министр внутренних дел генерал-полковник Рамиль Усубов подписал соответствующий приказ.
Согласно приказу, Г.Рагимов освобожден от занимаемой должности в связи с достижением пенсионного возраста.
Другим приказом министра Эльшад Гаджиев назначен на должность руководителя пресс-службы Главного управления полиции города Баку.
Э.Гаджиев до этого назначения был сотрудником пресс-службы ГУПГБ.
Хафиз Гейдаров
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