Предоставляющая возможность заработать высокий гонорар сфера журналистики - одна статья 1 000 долларов - РАССЛЕДОВАНИЕ

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Одной из сфер журналистики является научная журналистика.

В различных странах мира данное направление журналистики развито и специалисты в области научной журналистики имеют от этого достаточный доход. А в Азербайджане, можно сказать, что данная область почти отсутствует и для ее создания и развития не проводятся никакие работы.

В заявлении Report доктор филологических наук, профессор, медиа-эксперт Гулу Магеррамли отметил, что с первых лет независимости в Азербайджане, вопросы, связанные с освещением в медиа научной журналистики и научных проблем, перешли на задний план: "Раньше в связи с освещением в медиа указанных вопросов в Азербайджане существовала определенная традиция. Очень жаль, что после независимости данная область стала отставать. Причиной этого является отсутствие специализации в журналистике. Нет также связанной с этим учебной базы. В то же время, у медиа, ведущих газет и журналов нет интереса к данному вопросу".

Касаясь важных проблем научной журналистики в Азербайджане, эксперт заявил, что одна и главная причина того, что научные проблемы остаются на заднем плане, связана с выдвижением на передний план коммерческого фактора: "Одним из наиболее серьезных вопросов являются рыночные отношения, которые наносят ущерб как науке, так и знаниям, просвещению и оставляют их на заднем плане".

Г.Магеррамли заявил, что ранее некоторые ученые в Азербайджане работали на пути популяризации науки: "Азад Мирзаджанзаде, Худу Мамедов и другие наши ученые работали на пути популяризации науки. Однако, очень жаль, что их деятельность не послужила возникновению и расширению научной журналистики. То есть, медиа не проявляла к этому интерес. Считаю, что это напрямую связано с профессионализмом и интересами. Наше общество нуждается в этом, однако медиа не может возместить этой потребности. Для этого у них нет кадров, интеллектуальная база не глубокая и отсутствует необходимая материальная база".

Гулу Магеррамли

Специалист отметил, что в свое время на телеканалах были научные программы, подготавливались интересные передачи на научные темы: "На азербайджанском радио действовал научный отдел. В этих передачах касались ведущих направлений мировой науки, освещались научные проблемы в стране. Для этого существовали благоприятные условия и данная сфера развивалась. Однако сейчас нет ни тех условий, ни тех кадров. То есть, социальной потребности к данной сфере нет".

Эксперт отметил, что предоставление зарубежными журналами высокого гонорара за научные статьи является стимулирующим шагом: "Однако, с одним условием, чтобы проводимое тобой исследование, расследование, направление вызывало среди общественности определенный интерес. Для этого следует найти формы популяризации науки. Это не массовый вопрос и не развлечение и для этого требуются личные качества, глубокая логика, навыки для исследований, восприятие, манера выражаться, мышление, знания. Научной журналистикой должны заниматься специальные люди. Мы обладаем серьезными источниками, возможностями и резервными ресурсами, связанными с азербайджанской наукой, природой, народной медициной. Можно расследовать вопрос, чтобы он превратился в достояние мира, а также широкая читательская аудитория может приобрести интересный материал. Для этого необходимы организаторство и мобилизация".

Как сообщил Report первый журналист, последовательно освещавший азербайджанскую науку в зарубежных СМИ, руководитель пресс-службы Института геологии и геофизики Саид Гусейнов, научная журналистика является наиболее важной сферой журналистики.

Он подчеркнул, что научная журналистика в Азербайджане отсутствует и не преподается в университетах: "Наиболее интересные, важные и набирающие большую аудиторию статьи и документальные фильмы, которые требуют долгого времени и большой ответственности, подготовлены именно на научной основе. К примеру, говоря о большой аудитории, мы должны отметить такие журналы, как "National Geographic", "Discovery", "Animal Planet" и пр. При обсуждении политических, экономических, спортивных, криминальных тем и тем шоу-бизнеса разногласия возможны. Однако, научно обоснованные исследования привлекают внимание каждого. Эти передачи с большим интересом смотрят даже домохозяйки и рабочие".

Саид Гусейнов

По словам журналиста, в США и Европе за статьи в области научной журналистики выплачивают гонорары в размере 1000-2000 долларов: "Научная журналистика является интеллектуально полезной и прибыльной сферой. К примеру, журнал "Natural History", с которым я сотрудничаю, за одну мою статью выплачивает гонорар в размере 1 000 долларов. Когда ту же статью представляю в местные газеты, мне платят 5, 10, 20 манатов".