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Семь журналистов из Global Media Group стали победителями конкурса MEDIA

Семь журналистов из Global Media Group стали победителями конкурса MEDIA Семь сотрудников медиа-ресурсов, входящих в состав Global Media Group, стали победителями индивидуального конкурса для журналистов, организованного Агентством по развитию медиа (MEDIA).
Медиа
2 декабря 2024 г. 13:16
Семь журналистов из Global Media Group стали победителями конкурса MEDIA

Семь сотрудников медиа-ресурсов, входящих в состав Global Media Group, стали победителями индивидуального конкурса для журналистов, организованного Агентством по развитию медиа (MEDIA).

Заместитель главного редактора информационного агентства Report Илаха Мамедли одержала победу в номинации "Лучший социально-экономический анализ".

Журналист Report Гюляр Ахмедова победила в номинации "Лучшее журналистское расследование".

Награды в различных номинациях также получили Джейхун Пириев (BakuTV), Магеррам Алиев, Беюкханым Керимова (Oxu.az), Тимур Рзаев (Caliber.az) и Азад Алиев (Kaspi.az).

Конкурс был объявлен 29 октября этого года. С полным списком победителей можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на азербайджанском языке "Global Media Group"un yeddi əməkdaşı MEDİA-nın fərdi jurnalist müsabiqəsinin qalibi olub

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