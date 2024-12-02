Семь журналистов из Global Media Group стали победителями конкурса MEDIA

Семь сотрудников медиа-ресурсов, входящих в состав Global Media Group, стали победителями индивидуального конкурса для журналистов, организованного Агентством по развитию медиа (MEDIA).

Семь сотрудников медиа-ресурсов, входящих в состав Global Media Group, стали победителями индивидуального конкурса для журналистов, организованного Агентством по развитию медиа (MEDIA).

Заместитель главного редактора информационного агентства Report Илаха Мамедли одержала победу в номинации "Лучший социально-экономический анализ".

Журналист Report Гюляр Ахмедова победила в номинации "Лучшее журналистское расследование".

Награды в различных номинациях также получили Джейхун Пириев (BakuTV), Магеррам Алиев, Беюкханым Керимова (Oxu.az), Тимур Рзаев (Caliber.az) и Азад Алиев (Kaspi.az).

Конкурс был объявлен 29 октября этого года. С полным списком победителей можно ознакомиться по ссылке.