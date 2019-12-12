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Сегодня завершается прием документов на конкурс по открытию нового радио в Азербайджане

Сегодня завершается прием документов на конкурс по открытию нового рад

Сегодня завершается прием документов для участия в конкурсе, объявленном Национальным советом телерадиовещания Азербайджана (НСТР), по открытию на территории Баку и Абшерона нового радио на рабочей частоте 102,0 мегагерц.

Как сообщает Report, документы принимаются до 18:00 12 декабря в административном здании НСТР.

На сегодняшний день число компаний, подавших документы для открытия нового радио, достигло пяти.

Документы принимаются с 12 ноября в административном здании НСТР. После завершения конкурса будет объявлена компания- победитель конкурса.

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