Сегодня Yenicag.az исполняется 18 лет

Сегодня исполняется 18 лет одному из первых новостных порталов Азербайджана - сайту Yenicag.az.

Как сообщает Report, портал, который сейчас является флагманом медиагруппы Yeni Çağ, начал деятельность 5 сентября 2007 года.

Yenicag.az освещает общественно-политические, социально-экономические и культурные события в Азербайджане, а также важные мировые новости.

С сентября 2015 года, будучи членом Совета прессы Азербайджана, портал участвует в международных медиапроектах. Во время 44-дневной Отечественной войны группа Yeni Çağ активно использовала свои связи с медиаорганизациями Европы и других стран.

С декабря 2016 года Yenicag.az запустил версии на турецком и русском языках, а с 2018 года работает видеопортал Yenicag.tv.

Сегодня в медиа-группу Yeni Çağ входят домены на азербайджанском, русском, турецком языках и видеопортал Yenicag.tv.

Информационное агентство Report поздравляет сотрудников Yenicag.az и желает им успехов в деятельности!