    Media
    • 05 sentyabr, 2025
    • 10:47
    Bu gün Azərbaycanın ilk xəbər portallarından olan Yenicag.az saytının 18 yaşı tamam olur.

    "Report" xəbər verir ki, hazırda "Yeni Çağ" Media Qrupunun lokomotivi olan Yenicag.az saytı 2007-ci il sentyabrın 5-də fəaliyyətə başlayıb.

    Yenicag.az Azərbaycanın ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni həyatında olan yenilikləri, eləcə də dünyada baş verən maraqlı xəbərləri də oxuculara çatdırır.

    2015-ci ilin sentyabr ayından Azərbaycan Mətbuat Şurasının üzvü olan Yenicag.az ölkədə və xaricdə həyata keçirilən beynəlxalq media layihələrində yaxından iştirak edir. Belə ki, Avropa, Türkiyə, Ukrayna, Gürcüstan, Qazaxıstan, Rusiya, Moldova, Qırğızıstan, Pakistan, İraq, Şimali Kipr və digər ölkələrin qabaqcıl media qurumları ilə əməkdaşlıq edən "Yeni Çağ" Media Qrupu 44 günlük Vətən müharibəsi zamanı informasiya savaşında bu əlaqələrindən geniş istifadə edib.

    2016-cı ilin dekabrından etibarən fəaliyyətini genişləndirən Yenicag.az-ın türk (Yenicag.info) və rus (novayaepoxa.com) dillərində əlavə versiyaları da fəaliyyətə başlayıb. 2018-ci ildən etibarən isə Media Qrupunun Yenicag.tv video portalı da fəaliyyət göstərir.

    Bu gün "Yeni Çağ" Media Qrupuna Yenicag.az (Azərbaycan), Yenicag.ru (rus), Yenicag.info (türk) və Yenicag.tv domenləri daxildir.

    "Report" İnformasiya Agentliyi Yenicag.az saytının əməkdaşlarını təbrik edir, onlara fəaliyyətlərində uğurlar arzulayır!

