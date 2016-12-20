Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Азербайджане будет полностью приостановлено аналоговое вещание в последних 14 районах и состоится полный переход на цифровое вещание.

Как сообщил Report заведующий техническим отделом Национального совета телерадиовещания (НСТР), профессор Иса Мамедов, с 20 декабря будут отключены последние из 330 аналоговых телестанций: "В настоящее время функционируют 145 цифровых телестанций, однако в будущем их число достигнет 190. В Баку установлено 18, в Абшероне - 20 телестанций. Установленные телестанции привезены в основном из Италии. Помимо этого, закуплены также телестанции из России, Турции, Прибалтийских стран, Германии и Японии".

На последнем этапе - с 20 декабря аналоговое вещание будет приостановлено в Ширване, Сальяне, Нефтчале, Гаджигабуле, Имишли, Бейлягане, Физули, Джалилабаде, Билясуваре, Лянкяране, Масаллы, Ярдымлы, Лерике, Астаре.

Согласно решению НСТР, приостановка аналогового вещания в районах производилась поэтапно.

Отметим, что на первом этапе аналоговое телевещание было приостановлено (1 декабря) в Шемахе, Гобустане, Сиязане, Шабране, Хызы, Губе, Гусарах, Хачмазе, нао втором этапе (10 декабря) - в Агсу, Исмаиллы, Кюрдамире, Зардабе, Саатлы, Сабирабаде, Агджабеди, Агдаме, Уджаре, Гяндже, Самухе, Дашкясане, Гедабеке, Гёйгёле, Шамкире, Агстафе, Газахе, Товузе, Тертере, Нафталане, Барде, Горанбое, Мингячевире, Евлахе, Агдаше, Гёйчае, Габале, Огузе, Шеки, Загатале, Балакяне, Гахе.

Аналоговое вещание в Баку и на Абшеронском полуострове было приостановлено с 1 ноября.