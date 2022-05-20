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Сегодня пройдет церемония прощания с журналистом Гадиром Ибрагимли

Сегодня пройдет церемония прощания с журналистом Гадиром Ибрагимли Сегодня состоится церемония прощания с известным журналистом Гадиром Ибрагимли.
Медиа
20 мая 2022 г. 12:01
Сегодня пройдет церемония прощания с журналистом Гадиром Ибрагимли

Сегодня состоится церемония прощания с известным журналистом Гадиром Ибрагимли.

Как сообщает Report, церемония состоится во дворе "здания журналистов" в 13.00.

После церемонии тело покойного будет вывезено в Лянкяран, где состоятся похороны покойного.

Тело покойного журналиста Гадира Ибрагимли передано его семье.

Отметим, что журналист Гадир Ибрагимли скончался сегодня утром в Республиканской клинической больнице имени М.Миргасымова.

18 мая Ибрагимли поступил в реанимационное отделение Республиканской клинической больницы имени М.Миргасымова с циррозом печени. Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь 53-летнего журналиста не удалось.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMərhum jurnalist Qadir İbrahimli ilə vida mərasimi keçirilir - YENİLƏNİB-2

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